L’architetto Andrea Cristelli presenta al Villino Liberty l’evento “cultural artistic entertainment”

Sabato 12 ottobre 2024 torna la Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Affari Esteri. Quest’anno, il Luogo del Contemporaneo presenterà “cultural artistic entertainment”, curato dall’architetto Rosario Andrea Cristelli, focalizzato su temi di educazione civica. L’evento include un’esposizione artistica gratuita, aperta al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 presso il Villino Liberty di via Roma a Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

L’evento “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà. Storie di bellezza e di educazione civica”, presenta il lavoro di nove artisti tramite opere grafiche, fotografiche e pittoriche: MARCELLO CRINO’, PATRIZIA DONATO, MATT DRAGA’, DANIELE FISSORE, GIOVANNI GARGANO, TINA MAIO, GAETANO RIBAUDO, ANDREA SPOSARI, EMILIO TADINI.

Il curatore Cristelli sottolinea l’importanza che dà l’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTÁ nell’educare i giovani alla bellezza e alla memoria, collegando arte, luoghi e persone. L’evento mira a stimolare riflessioni sulle buone pratiche attraverso la diversità degli artisti, e include un concorso rivolto alle scuole siciliane per approfondire questi temi.

L’immagine principale della ventesima Giornata del Contemporaneo scelta dai direttori dei musei AMACI è l’opera “Donna in gabbia” (1975-2024) di Tomaso Binga (pseudonimo di Bianca Pucciarelli Menna). L’opera si ispira a una performance del 1974, in cui Binga, femminista e attivista, si presentava con la testa racchiusa in una gabbia per canarini, simboleggiando la condizione di inferiorità delle donne e le disuguaglianze sociali. La gabbia rappresenta una barriera fisica e metaforica alla libertà e alla consapevolezza.

Il tema di questa edizione sarà l’accessibilità, in linea con la nuova definizione di museo dell’ICOM, che sottolinea l’importanza di musei inclusivi e aperti alla comunità.