Giornata dello sport a San Filippo, in programma il Plogging Day

Sabato mattina alle 9:30 le strade di San Filippo del Mela saranno animate dall’evento sportivo Plogging Day. L’iniziativa, organizzata da A2A in collaborazione con la società cooperativa Erica e patrocinata dal comune, coinvolgerà i cittadini, che per una mattina potranno coniugare la loro passione sport e in particolare la corsa, con il rispetto per l’ambiente.

Il plogging consiste, infatti, in un’azione di raccolta rifiuti fusa al jogging all’aria aperta.

Le attività partiranno dalla Piazza Duomo, dove si formeranno le squadre che gareggeranno fino a mezzogiorno: verrà eletta vincitrice la squadra con più rifiuto raccolti.

“Riteniamo che il rispetto e l’attenzione per l’ambiente siano assolutamente prioritari, così come la cura della persona attraverso la pratica di attività sportive, possibilmente all’aria aperta.” ha dichiarato il Sindaco Gianni Pino. Ha poi aggiunto: “San Filippo del Mela vanta un primato, quello di annoverare tra i suoi cittadini una campionessa mondiale, Maria Grazia Celi, che alcune settimane fa ha conquistato il terzo posto ai mondiali di Trail Plogging”.