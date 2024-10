Barcellona, continuano i controlli sul conferimento dei rifiuti indifferenziati: sanzioni per i trasgressori

Una squadra, costituita da Ufficiali della Polizia Municipale e dai tecnici dell’Ufficio Direzione Contratto del Comune, ha eseguito numerosi controlli a campione sul corretto conferimento dei rifiuti sul territorio comunale. In contraddittorio con i titolari delle attività oggetto di controllo, si è provveduto all’apertura dei sacchetti per la verifica del contenuto.

Sono stati accertati numerosi casi di “errato conferimento”, in quanto nei sacchetti del secco residuo si sono rinvenuti numerosi altri rifiuti (organico, plastica, carta, vetro e metallo). Per i trasgressori si prevedono pesanti sanzioni. Sono state inoltre censite diverse micro-discariche ed anche in questo caso, si è provveduto all’analisi del contenuto al fine di risalire ai trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice dell’Ambiente, ed in taluni casi dal Codice Penale.

Le attività, poste in opere dal recentemente costituito Ufficio Direzione Contratto, hanno la finalità di raggiungere migliori risultati di raccolta differenziata, che porterà nel tempo a diminuire il carico della Tassa Rifiuti sui cittadini.