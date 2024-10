Si rinnova l’appuntamento con il premio Civitas Europa, giunto alla sesta edizione

Si svolgerà il prossimo 27 ottobre la sesta edizione del “CIVITAS Europa”, l’iniziativa che premia personalità del territorio che si siano distinte in vari campi e settori in Italia ed all’estero, dando, appunto, lustro, soprattutto, alle comunità di Barcellona e Milazzo.

Sin dalla prima edizione del 2018, l’evento ha attirato l‘attenzione della gente e della stampa scritta, radio, TV ed online, per la eccellenza dei nomi scelti.

Il premio, è organizzato da “SICILIA OCCIDENTE”, testata giornalistica fondata e diretta da Mario Alizzi nel 1982, prima come “Agenzia di Stampa” e poi, dal 1986, divenuto un tabloid, cambiando grafica, che, probabilmente, nell’editoria della Stampa, usò per la prima volta in Italia, l’allora “rivoluzionario” computer “Macintosh” e divenendo, SICILIA OCCIDENTE, in breve tempo, una delle più apprezzate testate della stampa periodica italiana.

Il Premio, è stato sin dall’inizio favorito dalla, fortemente, qualificata presenza dei “Premi Speciali”, quali il giornalista e scrittore barcellonese Melo Freni, il principe del Foro non solo di Catania, Avvocato Enzo Trantino, l’altro barcellonese, ben conosciuto anche all’estero, Emilio Isgrò, scrittore, artista e poeta, Padre Alessio, Archimandrita della Chiesa Greco-Ortodossa in Italia, Carmelo Aliberti, scrittore e poeta, anch’egli di livello nazionale.

Anche in quest’occasione, Mario Alizzi ha voluto sottolineare: “E’, ovviamente, chiaro che personaggi di così grande spessore, non avevano, affatto, bisogno di un premio CIVITAS o di SICILIA OCCIDENTE, ma, lo hanno fatto come atto d’amore verso la loro città e della Terra di Sicilia.. L’aver, quindi, accettato il premio speciale, è stato, anche, un chiaro atto di fiducia verso gli organizzatori dell’evento annuale, che, logicamente, ha, immediatamente, ampliato la risonanza di esso e, fatto molto significativo, ha dato la garanzia di affidabilità al PREMIO, tanto che, ormai, anche la Stampa non solo locale, ha “battezzato” il “CIVITAS Europa” come “prestigioso”. Di conseguenza, il nostro “Grazie” va perciò, pure, ai colleghi giornalisti che ci hanno preso in seria considerazione sin dal 2018”.

Prossimamente, saranno ufficializzati i nomi dei premiati per 2024. L’iniziativa si svolgerà come detto Domenica 27 ottobre alle ore 16.00 nella sala auditorium del Parco Giuseppe Maggiore.