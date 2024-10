Mistretta, denunciate quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno intensificato ulteriormente i controlli nell’ambito della propria giurisdizione, svolgendo servizi straordinari di controllo del territorio al fine di rafforzare la presenza e la percezione di sicurezza sul territorio con controlli attuati, in particolar modo, a ridosso delle maggiori arterie stradali.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, tra cui il ritiro della patente di guida di quattro individui che, sottoposti alle verifiche tramite etilometro, sono stati trovati ubriachi alla guida delle proprie autovetture. Sulla base degli esiti degli accertamenti eseguiti, tre sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura per aver superato di poco il limite della soglia consentita, mentre l’altro è stato, invece, denunciato all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza.