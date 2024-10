Messina, aggredito un infermiere al pronto soccorso del “Piemonte”: la solidarietà della Uil-Fpl

La Uil-Fpl di Messina, con una nota stampa a firma del segretario generale, Livio Andronico e del segretario organizzativo, Maurizio Celona, è intervenuta sulla brutale aggressione subita sabato notte da un operatore socio-sanitario, in servizio al Pronto soccorso del Piemonte.

Un uomo in stato di ebbrezza ha infatti colpito con un pugno in pieno volto un infermiere che si accingeva a prestargli le prime cure. In precedenza i familiari avevano creato scompiglio al pronto soccorso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno già identificato tutti i presenti.

“Esprimiamo la nostra solidarietà – affermano i dirigenti sindacali della Uil-Fpl Messina – nei confronti del nostro associato, vittima di un’aggressione verificatasi al Pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. Un fatto grave che va fermamente condannato, che si aggiunge ai ripetuti episodi verificatisi in passato anche in altri ospedali cittadini. A questo punto, è indifferibile l’istituzione di un posto fisso di Polizia nei Pronto soccorso degli ospedali cittadini, per non mettere più a repentaglio l’incolumità fisica degli operatori della Sanità diventati ormai bersaglio di cittadini irresponsabili. Al nostro associato, la nostra organizzazione sindacale oltre ad offrire la propria solidarietà garantirà ogni forma di assistenza”.