Barcellona, presentato il libro “Arte passeggera” del poliedrico artista Vito Natoli

Sabato 5 ottobre 2024, presso la libreria Gutenberg di Giovanni Mazzeo a Barcellona P.G., si è tenuto “un incontro tra amici” invitati da Vito Natoli, autore del suo ultimo libro “Arte passeggera”. Durante l’evento Natoli ha tenuto un’anteprima della presentazione della sua opera che è stata selezionata dal “Collettivo Editoriale” ed inserita con un estratto sul proprio sito, insieme ad altri autori emergenti selezionati.

L’opera di Vito Natoli si può quindi preordinare direttamente on-line per poter così fare emergere l’autore di “Arte passeggera” nella campagna di crowdfunding che è stata attivata da Collettivo Editoriale.

Durante la serata, in presenza di un buon numero di persone, tra cui i soci dell’Associazione dell’Ars Vivendi, di cui Vito Natoli è presidente, e altri amici che si sono raggruppati riempiendo la saletta, sono intervenuti Giovanni Mazzeo – che ha fatto luce su questi nuovi mezzi di diffusione di opere letterarie che non sono tanto conosciuti – e la vicepresidente dell’Associazione Ars Vivendi, la prof.ssa Maria Torre – che ha anche letto un brano tratto dal libro: “Lettera all’Editore”; l’evento è stato allietato da uno spazio musicale curato da Dominique Cicero. Al termine della presentazione l’autore ha risposto con piacere ad una serie di domande a lui rivolte dai presenti intervenuti e invitato gli amici a sostenerlo nella campagna di crowdfunding, preordinando il libro. L’autore ringrazia il titolare della libreria Gutenberg, Giovanni Mazzeo, che ha messo a disposizione il locale per dare spazio all’evento culturale con la presentazione in anteprima di “Arte passeggera”.

Quasi tutti i presenti hanno preordinato il libro “Arte passeggera” che racchiude nel suo insieme poesia, arte, racconto e novelle legati alla Sicilia e in particolare al territorio compreso tra Barcellona e Gioiosa Marea; su ognuno di questi argomenti l’autore ha fatto ascoltare un passo tratto dall’opera. Vito Natoli ha ringraziato tutti gli intervenuti sperando riuscire nell’ardua impresa, sperando di non deludere nessuno e di lasciare un documento-racconto, una lettera di vita vissuta, di storia e di poesia tutto da gustare.