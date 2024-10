Mercatino del Riuso a Barcellona, domani nel Giardino Oasi di piazza San Sebastiano

A partire da domani e per ogni Domenica del mese si svolgerà del mattino il mercatino del riuso. Sarà situato a Giardini dell’Oasi in piazza San Sebastiano.

“Il mercatino del riuso vuol sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi. L’obiettivo è puntare ad orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti ma anche promuovere una coscienza ambientale” queste le parole dell’assessore comunale alle Attività produttive Salvatore Coppolino.

Sono ammessi alla vendita diretta o al baratto i privati non esercenti, le associazioni che si occupano di questo tipo di attività in maniera sporadica (compresi lo smaltimento di beni), le associazioni non a scopo di lucro e quelle che si occupano di sensibilizzare di tematiche legate all’ambiente o al riuso.

Sarà presente anche un area food, oltre alla presenza degli stand. Per aderire basta chiamare il numero 090-9790700.