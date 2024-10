Definito il progetto per una rotatoria sulla S.S. 113 all’incrocio della quattro strade di Olivarella

È cominciato il processo di discussione sul progetto di una nuova rotonda all’incrocio di Olivarella noto come “Quattro strade”. Il comune di Milazzo è coinvolto insieme ad altri enti, tra cui l’Anas, la Citta Metropolitana di Messina, il Comune di San Filippo del Mela e l’Asp Messina.

L’incrocio è da tempo soggetto ad ingorghi, soprattutto nel tratto tra Botteghelle e Carriolo, per via del traffico proveniente da San Filippo del Mela, Archi e Merì.

“L’idea è quella di rivedere e di ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale dove sono presenti anche centri commerciali e in prossimità dello svincolo autostradale e dell’ospedale Fogliani per alleggerire il sovraccarico di traffico viario”, queste le dichiarazioni dell’Assessore Santi Romagnolo, riguardo al progetto. L’iter era già cominciato a Febbraio con l’incarico all’ing. Edoardo Pracanica di redigere il progetto della rotatoria, che sarà ora preso sotto esame dal Comune di San Filippo del Mela, della Città Metropolitana di Messina e dell’Anas.