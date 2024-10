Continua il depotenziamento dell’ospedale di Barcellona: stop ai ricoveri nel reparto di Pneumologia

Continua l’opera di spoliazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, che in questi giorni ha visto la decisione di sospendere i ricoveri nel reparto di Pneumologia.

La scelta della direzione sanitaria dell’Asp Messina, come per altre situazioni simili nel nosocomio barcellonese, è legata alla carenza di personale, che non consentirebbe più di garantire i turni di guardia nell’arco della 24 ore. Il reparto fornirà solo un servizio ambulatoriale durante le ore diurne, con gran parte del personale infermieristico trasferito presso altre unità operative.

La notizia arriva dopo la conferma che, nonostante i tentativi di reperire personale specializzato, non è stato rispettato l’impegno di riattivare a settembre anche per 12 ore il pronto soccorso. Altri reparti sono in sofferenza proprio per la carenza di personale e per l’evidente scarsa attrattività del nosocomio barcellonese, rispetto ad altre realtà del territorio, come Milazzo dopo è stato attivato da poco un punto di osservazione breve neonatale a supporto della Pediatria.

“Si tratta di un disegno – commenta il dott. Paolo Calabrò, già responsabile sindacale del presidio barcellonese – portato avanti per anni, che si è concretizzato poco alla volta. Nel silenzio generale e con i politici primi attori. Potrei scrivere un libro su quanto si è verificato. Il colpo di grazia lo hanno dato nel giugno 2020, quando sono stato costretto ad andarmene dal Pronto soccorso per i noti motivi. Ero scomodo alla politica e quindi all’Asp. Ho difeso “fisicamente” quell’ospedale mentre altri facevano i cortigiani in attesa di prebende. Mi sono rivolto anche alla magistratura con le mie denunce fatte nel settembre 2020, comprese anche quelle riguardanti la vergognosa vicenda della terapia intensiva fantasma, ma non so ancora che fine abbiano fatto”.