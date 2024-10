Tre giovani messinesi accusati di aver pestato un gruppo di coetanei

Tre minorenni messinesi sono stati accusati di aver aggredito un gruppo di coetanei in pieno centro cittadino, vicino a un locale di ritrovo. Durante l’aggressione, avvenuta lo scorzo marzo, uno dei ragazzi ha subito una frattura scomposta all’indice della mano sinistra, che ha richiesto un intervento chirurgico.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno rivelato che la lite tra i giovani è iniziata per motivi futili, sfociando in insulti e provocazioni, con lancio di pietre e lattine, culminando in calci, pugni e schiaffi. Grazie agli approfondimenti investigativi svolti dalla Polizia e a riconoscimenti fotografici da parte delle vittime e alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che hanno documentato l’intero episodio, si è riuscito a identificare gli autori del reato.

In base agli elementi di responsabilità raccolti, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, il personale della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile ha disposto il collocamento in comunità dei tre minori, presunti responsabili dei reati di lesioni personali gravi e aggravate, avendo causato al giovane aggredito una lesione con prognosi superiore ai 40 giorni.