Il Questore di Messina emette 14 D.a.spo. e 4 ammonimenti: dieci ai tifosi della Nuova Igea Virtus per i cori contro la Polizia

Mano pesante della Questura di Messina nei confronti dei tifosi della Nuova Igea Virtus, per i cori contro la Polizia nella gara del 14 aprile scorso tra la formazione giallorossa ed il Locri 1909.

Sono infatti 10 i supporters barcellonesi raggiunti da D.A.SPO. che non potranno accedere a manifestazioni sportive per un periodo da uno a cinque anni. Per due di loro, è stata applicata la prescrizione dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia. La documentazione video-fotografica accuratamente prodotta ed esaminata dal personale del Commissariato di Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto congiuntamente a personale della Polizia Scientifica ha cristallizzato la condotta di un gruppo di tifosi locali, che non sono accusa di violenza fisica, ma sono ritenuti responsabili, durante il secondo tempo, di aver scandito cori offensivi nei confronti delle Forze dell’ordine.

Nell’ambito delle misure poste a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Messina Annino Gargano, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso altri quattro D.A.SPO. e tre ammonimenti per altri episodi che si sono registrati mesi scorsi a Messina, Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando.

Un ulteriore provvedimento di D.A.SPO. della durata di cinque anni con obbligo di presentazione è stato adottato nei confronti di un capo tifoseria che, durante le fasi di verifica del titolo di accesso allo stadio, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo, estensibile fino alla lunghezza di 55 centimetri. I fatti risalgono al 28 aprile scorso, in occasione dell’incontro di calcio tra “A.C.D. Città di Sant’Agata” e “Ragusa Calcio”, disputatosi presso il campo sportivo “Fresina” di Sant’Agata di Militello. L’attività investigativa è stata dopo ulteriormente approfondita dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello.

Lo stesso divieto per la medesima durata, ossia cinque anni, con prescrizione dell’obbligo di presentazione, è stato inoltre disposto con provvedimento D.A.SPO. a carico del tifoso che, lo scorso 7 gennaio, a Messina, presso lo stadio comunale “Franco Scoglio”, nel corso dell’incontro di calcio tra “ACR Messina” e “S.S. Audace Cerignola”, ha acceso e lanciato un petardo deflagrato nel settore “Curva Sud”, occupato da circa 1.000 tifosi locali. Le immagini registrate dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica e attentamente visionate dalla DIGOS lo riprendono mentre cerca di nascondersi dietro una bandiera, con cappuccio della felpa indossato, mentre lancia il fumogeno, per poi riprendere a partecipare alle coreografie della propria tifoseria.

Altrettanto inutile è stato il tentativo di nascondersi e di sfuggire alle telecamere da parte di un tifoso ripreso a lanciare un fumogeno all’interno del settore ospiti nel corso dell’incontro tra “ACR Messina” e “Potenza Calcio”, disputatosi al “Franco Scoglio” di Messina lo scorso 21 aprile. I fotogrammi estrapolati dalle riprese video fatte dalla Polizia Scientifica hanno permesso al personale della locale DIGOS di identificare l’autore della condotta illecita, nei cui confronti è stato adottato il medesimo provvedimento di D.A.SPO. per la durata di un anno.

Provvedimenti cautelari sono stati emessi anche nel basket. Nei due incontri di pallacanestro, il 15 e il 19 maggio scorsi, in occasione degli incontri tra “Orlandina Basket – Basket School Messina” e “Orlandina Basket – Virtus Molfetta”, hanno fatto da cornice al deprecabile comportamento di un soggetto nei confronti del quale è scattato analogo provvedimento. In entrambi i casi, il tifoso – non condividendo alcune decisioni arbitrali – ha ripetutamente insultato ed inveito contro gli astanti, interrompendo il sereno svolgersi dell’evento e rendendo necessario l’intervento degli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico. L’attività investigativa è stata svolta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando.