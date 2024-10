Sicurezza stradale: evento a Palermo su responsabilità e consapevolezza

Il nuovo incontro a Palermo sarà organizzato da Lions Club, con la partecipazione di: Polizia stradale, Croce Rossa, Assemblea Regionale, Lions International e Leo Club.

Raggruppa oltre a questi, anche le testimonianze delle associazioni delle famiglie delle vittime di incidenti stradali.

“Percorsi” verso strade sicure -Tavolo tecnico per strategie comuni”, questo il titolo dell’evento. L’accento sarà messo sulla mancata consapevolezza da parte di molti dei pericoli della strada, sulle esigenze in tal senso, e sulle proposte che possono essere messe in atto dalla politica e dall’amministrazione.

“L’innalzamento del livello di sicurezza stradale rientra in quella attività di promozione del benessere della cittadinanza che costituisce mission istituzionale di Lions International. Solidarietà e sussidiarietà dei Lions sono strumenti preziosi per interventi sinergici in rete con istituzioni e associazionismo” spiega Nadia Rivetti, delegata service distrettuale.

Faranno il loro intervento anche Luigi Martusciello referente “Progetto Icaro” Polizia Stradale, e Cristian Desimone, Vice presidente Croce Rossa Sicilia. La parte politica sarà rappresentata da Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture e della mobilità, e da Nuccia Albano, assessore regionale della famiglia. A concludere l’incontro sarà poi, Mario Palmisciano, Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, con il giornalista Manlio Viola a moderare l’incontro.

L’evento si svolgerà il 5 Ottobre alle 9:30 a Palermo, presso La Torre di Palazzo dei Normanni.