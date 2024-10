Nuovi rilevamenti sul traffico a Messina da parte della Polstrada

Nuovi rilevamenti sul traffico da parte della Polizia stradale di Messina, con un bilancio su quella che è stata la stagione estiva. L’interesse era sul flusso turistico del periodo vacanziero, lungo la rete autostradale, su entrambi i versanti, tirrenico e ionio.

Le rivelazioni hanno portato alla luce un ritorno ai livelli di traffico turistico precedenti al periodo della pandemi, in particolare verso le più gettonate mete da villeggiatura. Si è trattato di movimenti già previsti e il numero delle giornate con traffico intenso da bollino nero o rosso era nelle misurazioni. Da segnalare una migliore distribuzione delle partenze, e situazioni di esodo e contro-esodo che rientravano tra i parametri previsti.

Il monitoraggio è stato eseguito delle pattuglie della Polizia Stradale, che hanno garantito soccorso anche agli automobilisti, assieme alle squadre del Cas. Ad aiutare anche i membri della polizia locale e metropolitana, soprattutto nei casi di emergenza dovuti a incidenti in cui non veniva garantita la viabilità.

È stato anche utilizzato il laboratorio mobile per una migliore lotta alla guida sotto effetti di sostanze: quest’ultimo garantisce una maggiore tempestività nei controlli ed una maggiore efficacia, con esiti che sono validi anche in tribunale.