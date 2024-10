La Dai-ki Dojo di Barcellona conquista tre medaglie nel torneo internazionale di Catania

Il PalaCatania ha ospitato nel fine settimana il torneo internazionale d’Italia e del Mediterraneo di Ju Jitsu, specialità Fighting System. Al confronto erano presenti ben 22 società partecipanti e 200 atleti in gara e la Dai ki Dojo del Maestro Alessandro Bengala ha conquistato 3 medaglie su 6 atleti che hanno preso parte a questo importante evento che apre la stagione agonistica.

Una medaglia d’oro è arrivata da Giovanni Di Salvo nella categoria -48kg Under 16, una d’argento da Edoardo Sofia nella categoria -69kg Under 18 ed una di bronzo da Jeferson Fiumara nella categoria -69kg Under 21. Ha chiuso al 5° posto le loro performance Tommaso Agrì e Giuseppe Triolo, mentre è stato meno fortunato Gabriele Sottile che nonostante tutto alla sua prima esperienza agonistica ha ben figurati in una categoria molto difficile.

“E stata una bellissima gara – afferma il maestro Bengala – piena di soddisfazioni per i ragazzi che hanno dato il massimo. Qualcuno purtroppo per qualche ingenuità ha buttato l’occasione per arrivare all’oro, ma serve per migliorare e continuare ad allenarsi per ottenere molto di più”.