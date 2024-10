Barcellona, la rete fognaria di via Marmora torna ad essere un colabrodo: la segnalazione di una lettrice

La via La Marmora, la parallela del via Roma, tra via Pitagora e via Moleti, in pieno centro cittadino, torna a registrare perdite dalla rete fognaria, che continua a confermarsi un vero colabrodo vetusto.

Una lettrice, dopo aver ricordato le diverse segnalazioni al Comune e gli interventi eseguiti nelle ultime settimane, sottolinea come il problema della perdita della fogna in via La Marmora non è stato risolto, ma solo spostato di qualche metro. Condotta riparata in alcuni punti si è infatti danneggiata nel tratto successivo, nell’arco di un paio di giorni.

“I guasti – sottolinea la lettrice – sono iniziati più di un anno fa nella parte alta all’incrocio con la via Pitagora e adesso a poco a poco stiamo quasi arrivando all’altro incrocio con la via Moleti. Le foto sono state scattate stamattina più o meno all’altezza del civico 20, ma non rendono bene l’idea del fiume che c’era in strada”.

Il Comune, da parte sua, come confermato dalla segnalazione, è intervenuta più volte in quel tratto, ma probabilmente si tratta di una rete fognaria logorata dal tempo, che necessita di un intervento strutturale, i cui costi posso essere sostenuti solo attraverso finanziamenti regionali o statali.