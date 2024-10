Allacci abusivi alla rete elettrica di Messina: 20 denunciati a Giostra e Camaro

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno condotto un’indagine in alcuni complessi residenziali di Camaro e Giostra. Il risultato è stato la scoperta di svariati allacciamenti abusivi alla rete elettrica, con la successiva denuncia, all’Autorità Giudiziaria, di 20 persone.

Il controllo da parte dell’Arma è stato condotto con il supporto della società di distribuzione, e ha consentito di portare alla luce i collegamenti ai contatori dei vicini, rimasti inconsapevoli degli attacchi alla loro rete elettrica. I collegamenti erano stati creati tramite “cavi penzolanti”, usati per eludere i contatori dell’energia elettrica dei vicini.

Sono ancora in corso verifiche atte a stimare l’effettivo danno portato dalle azioni illegali, che però si stima siano rimaste nell’ombra per 8 anni. La stima potrebbe, quindi, essere parecchio alta e si dovranno attendere ulteriori verifiche al riguardo.

I presunti colpevoli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Messina, in attesa che rispondano del reato a loro imputato.