I cittadini di Barcellona P.G. denunciano l’elevato numero di incidenti che avvengono tra via Operai e via Roma.

“È necessario riattivare il semaforo di notte o installare rotatorie, poiché molte auto sfrecciano oltre i 70-80 km/h” – segnalano i nostri lettori, che pertanto chiedono all’amministrazione comunale di trovare una soluzione, per il bene dei cittadini. Far sì che via Operai, via Papa Giovanni, via Marconi e via Kennedy siano strade sicure, in special modo la notte.