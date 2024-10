Presunta violenza di genere a Panarea, per il GIP è “non luogo a procedere”

È accaduto in una notte dell’estate 2023, quando alcuni turisti richiesero l’intervento dei Carabinieri della stazione di Panarea per atti di violenza fisica in corso ai danni d’una donna che lavorava in una nota pizzeria dell’isola.

I fatti

Ad aggredire la donna, il compagno della vittima, con essa convivente da circa 2 mesi, e anche lui lavoratore stagionale alle Eolie. L’uomo venne subito fermato e allontanato con divieto di avvicinamento alla persona offesa e di dimora sull’isola.

Dalle prime testimonianze acquisite, in particolare delle dichiarazioni della vittima, che non ha mai denunciato il suo aggressore, sembrava emergere un quadro allarmante, tanto che la Procura della Repubblica ha contestato all’uomo il grave reato di maltrattamenti in famiglia “per avere intrattenuto continui litigi con la propria compagna nel corso dei quali era solito percuoterla colpendola con calci alle gambe e pugni al volto, da cui residuavano vari ematomi, occhi neri e lesioni personali”.

All’uomo si contestava anche di aver sottratto e distrutto il cellulare della vittima, strappandoglielo dalle mani e scaraventandolo a terra, per poi colpirla ripetutamente con pugni all’altezza della testa e cosi determinando nella stessa uno stato di prostrazione, rendendo abitualmente dolorosa la vita familiare.

La vicenda giudiziaria

All’udienza preliminare, il GIP presso il Tribunale di Barcellona, sostenendo la tesi sostenuta dall’Avv. Fabio Marchetta difensore dell’imputato, ha disposto il “non luogo a procedere” per insussistenza del fatto, in quanto dalle indagini compiute e dalle investigazioni difensive realizzate dal legale, risultava un quadro ben diverso.

Pare, infatti, che la sussistenza dei litigi avveniva per motivazioni e su iniziativa reciproca dei componenti della coppia e tutti erano animati unicamente da motivi di gelosia, alle volte anche della donna nei confronti dell’uomo. In tal senso, è venuta a mancare quella volontà di denunciare i fatti e sostenere le accuse che avrebbero garantito all’uomo severe pene – fino a 7 anni di reclusione – previste per il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi.

Del pari, come sostenuto dall’Avv. Marchetta, nella vicenda non si è rammentata nemmeno l’instaurazione di quel vincolo para-familiare richiesto dalla norma, atteso che la convivenza tra i due era stata breve, occasionale e di mero comodo, destinata a interrompersi al termine della stagione lavorativa. L’assenza di querela poi, ha impedito di procedere per i reati di stalking e lesioni personali. L’imputato è stato quindi prosciolto da ogni accusa.