Positivo il bilancio della Guardia Costiera della Sicilia orientale per l’operazione Mare e Laghi Sicuri 2024

Si è conclusa il 15 settembre l’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, una campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, attiva da oltre 30 anni nella stagione estiva, sia in mare che in terra.

La Guardia Costiera di Catania ha presentato il bilancio a bordo della nave “L. DATTILO” CP 940. L’obiettivo principale è stato la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza sulle attività ricreative/commerciali, e la tutela dell’ecosistema marino.

Particolare attenzione è stata data ai dispositivi di salvataggio che, grazie alla collaborazione con le Amministrazioni locali, ha portato all’aumento di spiagge libere regionali presidiate da assistenti bagnanti.

I controlli in mare non hanno interferito con la vigilanza nei porti, dove il traffico estivo, soprattutto per le Isole Eolie, è aumentato. Oltre 95 membri del Corpo delle Capitanerie di Porto e più di 21 mezzi navali e aerei sono stati pronti a intervenire lungo i 650 km di coste della Sicilia orientale, comprese le Aree Marine Protette: “Isola dei Ciclopi, “Plemmirio” e “Capo Milazzo”.

Gli incendi e le collisioni tra unità da diporto, due delle principali cause di rischio in mare, sono in calo rispetto al 2023, un segnale positivo per la sicurezza e il comportamento responsabile dei diportisti. L’attività informativa e preventiva della Guardia Costiera, volta a sensibilizzare sull’importanza di prudenza e responsabilità, è stata fondamentale per promuovere la sicurezza marittima.

Alcuni soccorsi significativi effettuati nel mese di agosto sono avvenuti il 18 agosto, quando, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania ha ricevuto un “Mayday” da una barca a vela in navigazione da Siracusa a Catania, richiedendo un’evacuazione medica urgente per un ferito a bordo. Sono intervenuti subito l’unità SAR M/V CP 888 e il battello veloce GC B169, insieme alle moto d’acqua della Polizia di Stato, raggiungendo l’imbarcazione a 6 miglia dal porto. Il ferito è stato trasbordato e portato al porto, dove il personale del 118 era già in attesa.

l 28 agosto invece, la MV CP 322 ha soccorso un’imbarcazione a vela in difficoltà a est di Alicudi, trascinata a largo da un violento temporale. Grazie all’intervento tempestivo, i passeggeri sono stati messi in salvo. Successivamente, l’unità è stata dirottata a Pollara, dove ha assistito al recupero di due persone bloccate su uno scoglio a Salina, a causa di condizioni meteo avverse, grazie anche all’elicottero “NEMO” della Guardia Costiera.