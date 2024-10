Il “Museo Epicentro” presenta: Smarrimenti d’arte contemporanea, sabato 12 ottobre

Si terrà sabato 12 ottobre dalle 10:30/12:30 e dalle 16:30/18:30 presso il “Museo Epicentro” di Barcellona P.G. la Ventesima Giornata del Contemporaneo; l’ingresso all’evento è gratuito.

I fondatori del “Museo Epicentro”: Nino Abbate e Salva Mostaccio presentano l’evento “SMARRIMENTI” d’Arte Contemporanea, dove la “Parola”, sarà usata dagli artisti per dialogare con il pubblico di Arte Contemporanea. Sarà un modo per mettere in luce problemi sociali e artistici causati da una cattiva comunicazione tra persone, artisti ed Enti pubblici, sperando in un futuro migliore.

La manifestazione è promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – si realizza con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.