Il Lions Club Castroreale ha celebrato la giornata contro lo spreco alimentare

Il Lions Club Castroreale, lo scorso 29 Settembre, in occasione della “Giornata mondiale sulla consapevolezza degli sprechi e perdite alimentari”, ha organizzato un incontro educazionale sullo Spreco Alimentare. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del delegato distrettuale Area Fame per il service “Lotta alla fame e allo spreco alimentare” Beppe Iacono,

Sono intervenuti all’incontro il dott. Giovanni Genovese, Direttore UOC “Servizio Igiene degli alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizione” dell’Asp di Messina e la dott.ssa Matilde Crisafulli, Farmacista e Docente in educazione alimentare, che, grazie alle loro conoscenze di settore, hanno fornito alla folta platea informazioni e metodi per ridurre lo spreco di cibo, gestire in sicurezza le eccedenze, attuare un consumo consapevole e limitare l’uso di cibi ultra-processati e non di stagione.

Al termine, è stato offerto un rinfresco per i presenti all’incontro e per gli utenti dell’Istituto FMA di Via Regina Margherita a Barcellona Pozzo di Gotto, che ospita sempre con grande affetto e disponibilità gli eventi del club. Si è trattato di un service di grande impatto formativo e sociale, su un tema, lo spreco alimentare, che, da solo, può avere effetti sostanziali su salute, economia ed ambiente.