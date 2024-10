Barcellona e la comunità di Sant’Antonino piangono la scomparsa di Peppino Calabrò, uomo di sport e di calcio

Barcellona Pozzo di Gotto e soprattutto Sant’Antonino salutano Peppino Calabrò, grande uomo di sport conosciuto in tutta la città per il suo impegno da dirigente calcistico.

Nel suo percorso sportivo è stato impegnato dapprima nella Polisportiva Giglio di Sant’Antonino, poi nella Borgatese ed infine nella A.S.D. Sant’Antonino, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai ragazzi del quartiere correndo dietro ad un pallone. Era molto stimato nella città del Longano anche per essere stato per tantissimi anni titolare, assieme alla moglie Nuccia, di un biscottificio ubicato nei pressi di Piazza Alfano.

Per Peppino Calabrò è stata una vita spesa per la famiglia e per il calcio, passione questa che ha trasmesso ai figli Salvatore e Gianluca, anch’essi impegnati nel sociale ed atleti, dirigenti ed allenatori nelle squadre del più popoloso quartiere di Barcellona. Centinaia di ragazzini sono cresciuti con i biscotti e con gli amorevoli consigli di nonno Peppino, che trasmetteva il pieno rispetto delle regole.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 2 ottobre alle ore 15. 30 nel Santuario di S. Antonio di Padova.