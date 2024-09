Partenza ad handicap per il Barcellona Basket, sconfitto al Palalberti da un coriaceo Castanea

Un black out nel terzo periodo di gioco costa caro al Barcellona Basket, che dopo un buon primo tempo lascia campo e punti ad un coriaceo Castanea, abile ad approfittare della situazione per portare a casa una vittoria importante per il morale e per la classifica.

La squadra giallorossa, guidata in panchina da coach Pippo Biondo, aveva iniziato bene l’incontro, chiudendo il primo quarto sul 23-20 ed andando al riposo lungo sul +8 (50-42). I ragazzi in canotta gialla sembravano aver in mano la partita, ma dopo la sosta è arrivato un black-out, con un calo d’intensità nella difesa, che ha consentito a Castanea di piazzare un break di 24-11 e di ribaltare completamente l’inerzia della gara, chiudendo il parziale sul 61-66. L’attesa reazione dei padroni di casa nell’ultimo quarto non è arrivata e gli ospiti, sospinti in panchina da coach Cavalieri ed in campo dal play Bellomo (due ex Fortitudo dal dente avvelenato con Barcellona), hanno chiuso il match in crescendo, con il punteggio finale di 77-86 ed un ultimo parziale di 16-20.

Nelle altre partite della prima giornata, tra le siciliane, vince solo il Basket School Messina contro l’Antoniana Napoli e perdono in trasferta gli Svincolati a Rende e Piazza Armerina a Matera. Vittorie esterne anche per l’Angri a Catanzaro e per la Viola Rc a Marigliano. Ecco il dettaglio