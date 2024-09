“Giornata mondiale del cuore” celebrata con screening gratuiti dall’Anpas Club Radio C.B.

Volontari e volontarie dell’Anpas CLUB RADIO C.B., in occasione della giornata mondiale del cuore, sono stati impegnati così come in oltre 150 piazze in tutta Italia in una campagna di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Per il secondo anno, sono stati proposti degli screening gratuiti – grazie alla partecipazione anche di professionisti che hanno dato disponibilità – informati con percorsi pratici grandi e piccini sulle manovre di rianimazione cardio polmonare, sensibilizzati sui pericoli dell’abuso di sostanze alcoliche alla guida, promossa la salute fisica con un’area sport curata dalla palestra PowerGym e con un incontro di calcio a 5 serale promosso tra i volontari.

Grande la partecipazione, l’interesse e il riconoscimento dei numerosi cittadini che sono venuti a trovare il nostro villaggio del cuore, che ci porterà a riproporre questo evento anche in altri momenti nel corso dell’anno, anche se semplice richiesta di enti o associazioni interessate.