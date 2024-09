L’I.C. Capuana incontra il professore Tommaso Greco

“Ho incontrato il nesso tra Giustizia e Bellezza”, scrive così in un post il Prof. Tommaso Greco, ospite dell’associazione, in merito all’incontro svoltosi nella mattinata di giovedì 26 presso l’aula magna della scuola secondaria “Verga” dell’Istituto.

“Pensiero che condividiamo e che ci rende orgogliosi come associazione culturale per aver vissuto, insieme a lui, la gioia dell’ascolto e della partecipazione attiva di tutti i presenti. Una straordinaria esperienza, tra momenti scanditi da applausi e riflessioni su temi di grande attualità: al centro la GIUSTIZIA, il rapporto tra diritti e doveri, la fiducia e le delusioni, tra esempi di vita vissuta, aneddoti e riferimenti letterari, in un rimando continuo al pensiero e alla figura di Simone Weil, filosofa e scrittrice francese della prima metà del Novecento” – ha commentato il presidente di Città invisibili Santo Laganà.

“Discussione intensa, animata dai ragazzi stessi “, scrive ancora il Prof. Greco, con i loro quesiti ben posti e formulati: dall’ingiustizia vissuta dai bambini di Gaza e da tutti coloro i quali si trovano in situazione di “sventura”, alla differenza fra obbligo morale e obbligo legale; dal rapporto tra il dolore e le ingiustizie, alla fiducia come base delle relazioni con gli altri. Lo ha fatto efficacemente con un linguaggio intriso di cura e di attenzione nei confronti della platea sottolineando l’importanza della scelta e dell’utilizzo delle “parole che costruiscono la realtà”.

Il Prof. Greco, nel complimentarsi con tutta la comunità scolastica per il lavoro svolto e la bellezza dei luoghi che lo hanno/ci hanno accolti, vedi la Scala della Gentilezza, la galleria Leonardo, il Murale e le opere presenti in aula magna, ha voluto manifestare un particolare riconoscimento alle “due bravissime allieve, Fabiana Arcoraci e Hajar Lahniche, che hanno fatto uno strepitoso lavoro di testi e immagini a partire da “Curare il mondo con Simone Weil” a cui si è unita la stessa Dirigente Scolastica dell’IC Capuana Dott.ssa Carmela Pino.

“A Lei va il nostro ringraziamento speciale, – continua il presidente Laganà – per la sua calorosa accoglienza, per le parole di stima e di riconoscenza nei confronti del Prof. Greco e dell’associazione culturale. La ringraziamo moltissimo per aver creato le condizioni affinché la bellissima mattinata potesse trovare concretezza. Un’opportunità di notevole importanza che, siamo certi, resterà nel cuore di tutti i presenti. In vista di una collaborazione che continuerà, un ulteriore ringraziamento per la preziosa ospitalità anche ai collaboratori della Dirigente Scolastica, Salvatore Laudani, Evelina Mazzeo, a tutti i docenti che hanno collaborato, in particolare alle referenti Prof.ssa Rosaria Fogliani, Prof.ssa Daniela Anastasi e alla maestra Maria Rotuletti, socia dell’associazione”.