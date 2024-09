Riabilitazione pediatrica in Provincia: l’offerta dello Studio della Dott.ssa Letizia Borghese

Lo studio di fisioterapia e osteopatia della dott.ssa Letizia Borghese nasce dalla voglia di portare in terra natia, il bagaglio culturale acquisito nel corso degli anni di formazione fuori sede

Laureatasi in Fisioterapia e Scienze riabilitative con il massimo dei voti e dopo aver conseguito la laurea magistrale, a Messina, Letizia Borghese ha scelto di specializzarsi attraverso un master in Rieducazione Posturale, conseguito a Roma, imparando l’ultima metodica di educazione posturale conosciuta e avvalorata a livello internazionale. Ha rafforzato in tal modo il metodo riabilitativo pediatrico, uno dei punti di forza dello studio professionale che dirige.

Appassionata alla terapia manuale, il tocco è l’approccio che preferisce, ma all’ambiziosa dottoressa Borghese questo non è bastata. Si è, infatti, specializzata in idrokinesiterapia, grazie al quale ha fatto esperienza presso il CONI, collaborando con diversi specialisti quotati.

“Collaborare, in particolare, con un ortopedico pediatrico mi ha permesso di esplorare il mondo della riabilitazione per i più piccoli, appassionandomi ad esso, tanto da dedicare ai bambini gran parte delle mie sfide professionali”. Oltre a trattare gli atleti, Letizia Borghese ha avuto l’opportunità di poter trattare anche i non-atleti e in particolare i bambini che, se corretti in tenera età, avranno una vita più sana.

Anche se in zona viene da fuori un ortopedico pediatrico, la sua expertise sembra essere l’unica in provincia.

“Ci tengo a precisare che sono esperta in ortopedia pediatrica e non neurologia, perché i bambini con problemi neurologici hanno bisogno di una continua e costante terapia che a livello di sanità privata e di offerta del mio studio, non sarebbe sostenibile per le famiglie”.

Il diploma osteopatico ha, inoltre, offerto alla dottoressa Borghese di approfondire l’approccio osteopatico in ambito TIN – Terapia Intensiva Neonatale per cui il suo intervento può iniziare sin dai primissimi giorni del bambino ed è fortemente consigliato. Mi piacerebbe molto riuscire a formare i neo-genitori e consigliare loro delle attenzioni nei confronti del bambino, affinchè sviluppi un sistema muscolo-scheletrico sano e forte.

Le collaborazioni

Il bambino è la passione della dottoressa Borghese, ma la sua esperienza permette di poter lavorare e intervenire sulla colonna vertebrale anche negli adulti. La sua professionalità è rinforzata dalle sue importanti collaborazioni di alto livello professionale come il Professore Roberto Simonetta, ortopedico di fama internazionale, Specialista in Ortopedia Traumatologia, Chirurgia artroscopica e articolare, Traumatologia dello sport con particolare attenzione al ginocchio; con il dott. Matteo Pennisi, specialista in Medicina Ortopedica e Riabilitativa; con il dott. Michelangelo Palco, ortopedico.

Un’altra particolarità dello Studio Borghese risiede nell’attenzione alla formazione e all’informazione: ogni genitore e tutti i pazienti sono costantemente informati sui trattamenti. La formazione sull’importanza dell’ortopedia pediatrica, inoltre, vede a dott.ssa Borghese e il suo staff collaborare con realtà che lavorano a contatto con i bambini come la Wonderland Srl di Domenico Rizzo.

Nessuno viene trascurato presso lo Studio di Fisioterapia e Osteopatia, dove la spalla e il ginocchio sono anche le zone più trattate dalla dottoressa Borghese e dai suoi collaboratori.

Organigramma

Dott.ssa Letizia Borghese: titolare

Esperta in ambito pediatrico, specialista in Rieducazione Posturale Globale – metodo Souchard

Dott.ssa Elisabetta Borghese

Dottoressa in Scienze Motorie, laurea magistrale

I servizi

Terapia manuale: riabilitazione funzionale spalla, ginocchio, anca; fisioterapia pediatrica; Rieducazione Posturale Globale (metodo Souchard); osteopatia dell’adulto; osteopatia pediatrica. Terapia Fisica: tecar terapia, una terapia strumentale operatore-dipendente, in grado di accelerare i processi rigenerativi naturali dell’organismo. Si basa su una stimolazione cellulare che crea un calore endogeno e tramite un’azione di linfodrenaggio favorisce la guarigione, ma soprattutto è in grado di ridurre il dolore con il vantaggio di velocizzare il recupero dal trauma o dalla problematica che ha colpito il corpo.

Gli ambienti

Per saperne di più, visita il sito internet dedicato