G7 Agricoltura e Pesca: a Siracusa anche uno stand di Barcellona

In occasione del Divinazione Expo 24, ad Ortigia è presente anche lo stand Orange Moon della Canditfructh, unica azienda barcellonese ad aver aderito.

Ricordiamo che l’Expo è organizzato in occasione in occasione della riunione dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca del G7.

L’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo ha già voluto ribadire l’importanza del lavoro dell’azienda barcellonese, fermandosi a degustare i prodotti presenti allo stand. Ha elogiato come le importanti tradizioni culinarie venissero unite all’innovazione, e come tutto ciò si mischiasse ad una grande attenzione alle tematiche ambientali.

Si congratulano con la Canditfructh anche il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Salvatore Coppolino, per la presenza dell’azienda a questa importante manifestazione e per i risultati positivi che sta raccogliendo già dal primo giorno. Gli agrumi canditi, le bevande e i panettoni dell’azienda hanno garantito un grande riscontro presso il pubblico, e le piparelle hanno portato un pezzo delle nostre zone locali a dimostrarsi davanti ad eccellenze mondiali.

Ricordiamo che lo stand sarà visitabile anche oggi e fino alla conclusione del G7.