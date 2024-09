L’IIS E. Medi selezionato come Scuola Role Model, primo in Sicilia per la scuola secondaria di secondo grado

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, selezionato dall’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca) come scuola Role Model per il Piano di Internazionalizzazione ed inclusione, è stato invitato a partecipare al TCA “First Step First” a Palermo.

Svoltosi nella splendida cornice del teatro Politeama, in presenza delle autorità locali e regionali, della Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus Sara Pagliai e di docenti newscomer provenienti da diversi Paesi Europei, il seminario si è poi articolato in workshop pomeridiani e tavoli di lavoro con rappresentanti delle scuole del territorio ed il team degli Ambasciatori Sicilia, durante i quali l’IIS Medi ha presentato il proprio Piano di internazionalizzazione, basato soprattutto sulla sinergia di progetti Erasmus ed eTwinning.

“Tale prestigiosa selezione ci rende orgogliosi- dichiara la Dirigente Scolastica dell’IIS Medi prof.ssa Ester Elide Lemmo–e nel contempo rappresenta un monito per proseguire il processo già avviato da anni verso l’internazionalizzazione della scuola in un‘ottica di globalizzazione e multiculturalità”.

“Iniziato nel 1998 con un progetto Comenius bilaterale Italia-Francia, tale processo non si è mai arrestato– aggiunge la responsabile dei progetti internazionali ed europei prof.ssa Maria Anversa Grasso–passando attraverso importanti traguardi come l’approvazione dell’Accreditamento, il coordinamento di partenariati Erasmus KA2, il certificato europeo di eTwinning School, l’implementazione annuale del Progetto NHSMUN (simulazione diplomatica a New York) e di progetti PON per la cittadinanza europea.”

In coerenza con tale piano l’IIS Medi, appartenente al Movimento delle Avanguardie Educative, celebrerà la Giornata Europea delle lingue del 26 settembre con la realizzazione di prodotti multimediali in grado di enfatizzare l’importanza delle lingue straniere e con la simulazione di Debate su tematiche di sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici all’interno del progetto Erasmus KA220 “Forest Fire Prevention” appena concluso.