Barcellona: rapina e lesioni. Arrestato 30enne

L’arresto è il risultato di una rissa avvenuta il 24 Settembre scorso, vicino a Piazza Alfano (già Piazza Trento). L’arrestato è un 30enne di nazionalità tunisina, colto in flagranza di reato per tentata rapina, lesioni aggravate e violenza a pubblico ufficiale.



Il tutto per il possesso una bici elettrica: l’arrestato ha infatti aggredito un connazionale cercando di sottrargliela, e al rifiuto da parte della vittima, ha risposto con calci, pugni e una bottiglia infranta per cercare di arrecare quanti più danni possibili.

La Polizia e i Carabinieri intervenendo con tempestività hanno evitato conseguenze più gravi per la vittima, garantendo il suo soccorso e l’arresto dell’aggressore.

Quest’ultimo si è poi rivolto contro gli agenti, cercando di resistere all’arresto: ha cercato, infatti, di divincolarsi dalla stretta degli agenti riuscendo a provocare lesioni anche agli agenti durante la colluttazione.

Dopo la comunicazione al Sostituto Procuratore di turno alla Procura della Repubblica di Barcellona, diretta dal Procuratore Verzera, si sono coordinate la indagini, con il successivo trasferimento dell’arrestato presso il carcere di Barcellona, nell’attesa dei successivi passi previsti dalla legge.