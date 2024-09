Terme Vigliatore, terremoto in maggioranza: si dimette il vicepresidente Chiara Crisafulli

Appena terminato il Civico Consesso di questa sera che ha visto susseguirsi diversi colpi di scena. Si è dimesso il consigliere di maggioranza nonchè vicepresidente Chiara Raissa Crisafulli che ha chiesto di mettere a verbale del Consiglio un documento contenente le motivazioni delle sue dimissioni.

“A tre anni dall’insediamento – scrive la Crisafulli – le scelte politiche per il cambiamento sono miseramente fallite”.

“Quelli che dovevano essere i pionieri della nuova classe dirigente per il post Cipriano non hanno trovato quella giusta grinta e quella giusta motivazione per gettare le basi per il futuro un po’ per “la stanchezza politica del primo cittadino” che in un primo tempo mi aveva coinvolta ed entusiasmata al grido di “Cambiamento” ma soprattutto per l’assoluta mancanza di collegialità nella gestione della cosa pubblica, disattendendo così sia l’excursus politico sia il principio di condivisione, facendo prevalere l’individualismo a discapito del dialogo” – continua Crisafulli durante il Consiglio Comunale che ha visto improvvisamente venir meno la maggioranza, recuperata in seconda battuta grazie alla presenza del consigliere Biondo.

“Ad oggi nonostante i miei continui solleciti – formali e non – alla squadra di governo e al Primo Cittadino

(l’ultimo avvenuto nella scorsa riunione di maggioranza tenutasi oltre DUE mesi fa), non vi è alcun canale di comunicazione con la Giunta riguardo l’operato dell’esecutivo, quasi inesistenti le riunioni programmatiche di maggioranza e nessun coinvolgimento nell’attività amministrativa ordinaria e straordinaria. – si legge nel documento messo agli atti – Tra l’altro mi preme sottolineare, non con poco rammarico, diversi casi di ostruzionismo nello svolgimento delle mie mansioni di consigliere e vice presidente, nella mia partecipazione ai consigli comunali in streaming