“Notte Antiqua” domenica 29 settembre. Evento per riscoprire il nostro centro storico

In occasione della settima edizione della “Notte Antiqua”, organizzata dall’associazione Genius Loci in collaborazione con l’amministrazione Calabrò, l’assessore alle Attività Produttive Salvatore Coppolino invita gli operatori commerciali del centro storico a mantenere aperti i negozi, domenica 29 settembre, per tutta la durata della manifestazione. Lo scopo è quello di dar luce alla nostra città, riscoprire il centro storico, e l’apertura delle attività commerciali aiuta in tal senso. L’assessore Coppolino invita gli esercenti impossibilitati a tenere aperti i negozi a lasciare accese le luci di modo che l’evento sia momento di partecipazione collettiva.