La Presidente dell’associazione Fidapa esprime disappunto per l’esclusione di figure femminili

L’amministrazione comunale si occuperà di trasformare lo storico complesso monastico dei Basiliani in un prestigioso museo. Nonostante la lodevole iniziativa volta al recupero ed alla valorizzazione del nostro patrimonio cittadino, la Presidente pro tempore della sezione Fidapa BPW Italy di Barcellona P.G., Grazia Salomone, esprime disappunto nel notare che nella commissione non ci siano figure femminili tra gli esperti prescelti dal Sindaco stesso.

L’associazione Fidapa si occupa proprio di valorizzare le competenze delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

Queste le parole della presidente Grazia Salomone “Cosa quanto mai errata, dal momento che, come del resto è noto ai più, il territorio cittadino ha il privilegio di avere tra le concittadine, professioniste e artiste di indubbie qualità professionali, ingiustamente escluse dalla squadra di esperti, e che avrebbero senz’altro potuto offrire, con talento e competenza, il loro prezioso contributo lavorando in sinergia con i colleghi già componenti del team. Duole constatare che ancora oggi, nel 2024, nella nostra Città la strada per la rimozione di ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne sia tutta in salita”