Rete per la Salute Pubblica denuncia le inefficienze del Pronto Soccorso di Barcellona P.G e scrive alla Regione

“Nonostante le innumerevoli promesse di riapertura del Pronto Soccorso di Barcellona, quest’ultimo rimane chiuso da tempo, privando i cittadini di un servizio essenziale per la salute pubblica. Le rassicurazioni ricevute nel corso degli anni non hanno avuto alcun seguito concreto, e la situazione sta diventando sempre più insostenibile, costringendo gli abitanti della nostra città e delle zone limitrofe a rivolgersi esclusivamente al Pronto Soccorso di Milazzo, che è costantemente sovraccarico e in difficoltà nel gestire il flusso di pazienti – scrive il portavoce Di Pasquale -Ma ancor più grave appare il fatto che accanto alla chiusura del pronto soccorso, anche il servizio di emergenza sanitaria 118 nella città di Barcellona P.G. è segnato da gravi inefficienze”.

“Le ambulanze, – scrive – quando non sono ferme per mancanza di personale si desume, risultano spesso prive di un medico a bordo, limitando significativamente la capacità di intervento in situazioni di emergenza. Questo pone a rischio non solo la sicurezza dei cittadini di Barcellona, ma anche quella dei residenti delle aree circostanti, che si trovano in un territorio vasto e difficile da coprire adeguatamente, soprattutto nelle aree montane. Chiedo con forza che vengano presi provvedimenti immediati per: