Peregrinatio delle Reliquie del Beato Antonio Franco nel Vicariato di Barcellona

Il Vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto è lieto di annunciare l’inizio della Peregrinatio delle Reliquie del Beato Antonio Franco, un evento di straordinaria importanza spirituale che coinvolgerà tutta la comunità locale. La peregrinatio avrà inizio il 28 settembre 2024 alle ore 18,00 con l’accoglienza del busto reliquiario in piazza S. Sebastiano e la processione verso la Basilica a cui seguirà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare, Mons. Cesare Di Pietro.

L’arrivo del busto reliquiario del Beato Antonio Franco sarà un momento particolarmente sentito e significativo, segnando l’inizio di un itinerario di fede che vedrà la partecipazione attiva di tutte le parrocchie del vicariato. Dopo la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Sebastiano, che rappresenta il cuore della comunità cittadina, le reliquie del Beato Antonio Franco proseguiranno il loro viaggio toccando le varie comunità parrocchiali del territorio.

La peregrinatio sarà un’occasione preziosa per i fedeli di avvicinarsi alla figura del Beato Antonio Franco, modello di santità e carità cristiana. Originario di Napoli e prelato di Santa Lucia del Mela.

Durante tutto il periodo della peregrinatio, che si concluderà alla fine di novembre, i fedeli potranno partecipare a celebrazioni eucaristiche, momenti di adorazione, catechesi e incontri di preghiera in ogni parrocchia che ospiterà le reliquie, in un clima di comunione e devozione. La presenza delle reliquie sarà un invito per tutta la comunità a riscoprire l’importanza della fede e della carità cristiana nella vita quotidiana.