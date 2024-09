Dacia Maraini a Barcellona presenta “Vita Mia”

La scrittrice Dacia Maraini, nota in tutto il mondo, sarà a Barcellona Pozzo di Gotto mercoledì 2 ottobre per la presentazione del libro autobiografico “Vita mia”.

L’evento, curato dall’assessore ai Grandi eventi Angelita Pino, è organizzato dall’amministrazione Calabrò in collaborazione con la Fidapa di Barcellona Pozzo di Gotto, con edizioni Smasher e con l’associazione Demea e si terrà nel foyer del teatro Mandanici con inizio alle 18.30.

Dopo i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, dell’assessore Angelita Pino, della presidente Fidapa Grazia Salamone e di Giulia Carmen Fasolo (edizioni Smasher), la giornalista Giovanna Cirino dialogherà con l’autrice.

In “Vita mia” la scrittrice fiorentina, già vincitrice dei premi Campiello e Strega, ripercorre il periodo doloroso trascorso da bambina in un campo di prigionia in Giappone durante la seconda guerra mondiale insieme alla famiglia. Attingendo ai ricordi di bambina di 7 anni ed al diario della madre, Dacia Maraini fornisce uno spaccato storico di uno dei periodi più tragici ma anche il racconto della forza e del coraggio nella lotta per la libertà e la sopravvivenza contro ogni forma di sopraffazione