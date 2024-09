Taekwondo, due argenti per le “Cadette” della Tiger’s Den al Polish Open di Varsavia

Bellissima impresa delle due cadette barcellonesi, Clio Sottile ed Elena Fazio, atlete della Tiger’s Den dei maestri Giuseppe e Fabio Sottile, che hanno conquistato al Polish Open di Varsavia la madeglia d’argento nelle rispettive categorie di peso.

Nella 47 kg, Elena Fazio, studentessa dell’Istituto Industriale Ettore Maiorana di Milazzo ha superato nettamente ben 4 avversarie, prima di approdare in finale la bravissima atleta ucraina Olena Ponisovska, prima del ranking di gara, cedendo di misura, al termine di un incontro molto tattico.

Nella 55 kg la campionessa italiana Clio Sottile, neo studentessa del Liceo Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, ha superato il primo turno come leader del ranking di gara e poi si è sbarazzata facilmente delle due avversarie incontrare nei quarti ed in semifinale. Si è però fermata in finale contro l’atleta ucraina Kateryna Bohatirova, subendo il ritorno dell’avversaria dopo il vantaggio iniziale.

“Sono due medaglie di assoluto valore – commentano i maestri Giuseppe e Fabio Sottile – in una competizione di altissimo livello, considerato che le nostre due sole atlete in gara hanno ottenuto un risultato eccellente. Doveroso l’elogio per queste due ragazze straordinarie che, ad eccezione di una breve pausa a cavallo di ferragosto, si sono allenate per tutta l’estate. I risultati sono sempre il frutto di duro lavoro, rinunce e sacrificio. Entrambe bravissime ed in continua crescita”.