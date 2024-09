Oliveri, il Lido Baiadèra dopo tre anni torna sul podio del concorso “Best Italian Beach”

Il Lido Baiadèra torna sul podio alla fiera del TTG 2024 di Rimini (Fiera del Turismo) e conquista il secondo posto per il il lido di Oliveri nella categoria “Best Italian Beach”. Si tratta di un importante riconoscimento a tre anni di distanza dall’ultima affermazione, che risale al 2021.

Il primo premio è andato al Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia), un attrezzatissimo stabilimento balneare situato nel meraviglioso litorale pugliese, con mare azzurro e attrezzature d’eccellenza. Sul secondo gradino del podio il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia), che ha il parco giochi per bambini sulla spiaggia più grande della Sicilia. Al terzo posto si è classificato il Tulum di Latina (Lazio), uno stabilimento balneare che si distingue per le iniziative di sensibilizzazione ambientale organizzate per i suoi clienti.

Il titolare Francesco Scardino così commenta il risultato: “𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗼, 𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗰𝗶 𝗮𝗺𝗮 𝗲 𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗶 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗕𝗮𝗶𝗮𝗱è𝗿𝗮. 𝗜𝗹 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 è 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮.”

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach 2024 si terrà il 10 ottobre alle ore 16 alla fiera InOut, nell’ambito del Sun 2024 di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor. L’appuntamento è alla Beach Arena adiacente allo stand di Mondo Balneare, al centro tra i padiglioni B7 e D7.