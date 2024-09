La vecchia scuola di via stretto Garrisi a Sant’Antonio diventerà punto di accoglienza per senza tetto

La vecchia scuola di via stretto Garrisi nel quartiere Sant’Antonio a Barcellona Pozzo di Gotto, sarà riqualificata e trasformata in un centro di accoglienza ed ospitalità per senza fissa dimora.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’amministrazione comunale approveranno oggi il progetto esecutivo realizzato in house con la delibera proposta dagli assessori Roberto Molino e Giuseppe Benvegna che prevede la ristrutturazione dell’immobile ridotto ad un rudere per realizzare una cosiddetta “stazione di posta”, destinata a quanti, senza tetto, viandanti o persone che si trovino in ristrettezze e difficoltà economiche possano trovare accoglienza notturna e servizi d’inclusione.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex scuola e la realizzazione di posti letto, docce, cucina ed un centro per l’ascolto, la consulenza e la mediazione culturale.