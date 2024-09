Vaccino broncheolite: nuove critiche dall’Assemblea regionale

Continuano le polemiche al sud sul blocco del vaccino contro la broncheolite: non è bastato il dietrofront del Ministero c’è chi ancora lamenta un trattamento peggiore per i cittadini del sud Italia. Per molti si tratta di un anticipo dell’autonomia differenziata che creerà un divario sempre maggiore tra i cittadini.

A riguardo di ciò Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Assemblea regionale si è espresso così, riguardo il ripensamento del governo: “Rappresenta un passo indietro tardivo e insufficiente che ritarderà la campagna vaccinale con gravi conseguenze soprattutto sui neonati più vulnerabili. Il Governo aveva già scelto di mettere a rischio la salute dei neonati siciliani, basandosi esclusivamente su logiche di bilancio, come se il diritto alla salute potesse essere mercanteggiato poi fa marcia indietro, ma il danno è fatto: la gestione della salute dei neonati in Sicilia resta inaccettabile. Serve una politica sanitaria chiara e coerente. Il Presidente Schifani si attivi con un’azione tempestiva e decisa, perché la salute dei cittadini siciliani venga sempre tutelata”.