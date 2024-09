Il Barcellona Basket vince la finalina del trofeo Sant’Ambrogio e dedica il successo a Maurizio Mazzù

Una vittoria contro il Basket School Messina (68-60) nella finale per il terzo posto ha concluso l’esperienza del Barcellona Basket, che ha giocato la gara con il dolore nel cuore per la prematura scomparsa ad appena 53 anni di Maurizio Mazzù. Il giovane. conosciuto da tutti con il soprannome di “Coscia”, era grande tifoso della pallacanestro fin dai tempi della Cestistica Barcellona ed appassionato di sport nella città del Longano.

La brutta notizia della morte improvvisa di Maurizio ha scosso tutto l’ambiente sportivo barcellonese, che ha inondato i social con messaggi di cordoglio provenienti sia da coloro che ne hanno apprezzato la qualità umane, sia da società sportive come la Nuova Igea Virtus. Il funerale si terrà lunedì mattina alle 10.30 presso la chiesa di Sant’Andrea e San Vito.

La squadra, guidata in panchina da Pippo Biondo e Giuseppe Pirri, è scesa in campo con una spinta in più per dedicare il successo al grande tifoso biancoverde prima e giallorosso poi, che continuerà a seguire le sorti dello sport barcellonese anche dall’alto.

Per la cronaca il trofeo è stato vinto dalla Viola Reggio Calabria che ha superato in finale il Catanzaro con il punteggio di 87-71.