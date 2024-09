Barcellona: dopo anni di lotta dei genitori, istituito il senso unico in via Destra Longano

Tramite un’ordinanza del 19 Settembre, è stato, dopo tanti anni di richieste, messo nero su bianco il senso unico di marcia in una strada da sempre funestata da intralci e pericoli per auto e pedoni nelle ore di ingresso ed uscita dall’istituto scolastico Destra Longano.

La notizia è stata confermata dall’assessore alla polizia municipale Salvatore Coppolino, che ha preso atto del provvedimento del comandate della Polizia Locale, Rosario Maimone, con cui si istituisce il senso unico di marcia nel tratto di via Destra Longano, compreso tra la via “Giudice G. Falcone” e la via “Delle Rimembranze”.

La richiesta ufficiale era stata inviata alcuni anni fa dall’allora Presidente del consiglio dell’Istituto I.C. Bastiano Genovese, Francesco di Paola, in rappresentanza dei genitori del plesso scolastico Destra Longano. Il consiglio comunale aveva approvato una mozione con cui chiedeva all’Amministrazione del tempo di procedere in tal senso, trasformando in permanente il senso unico in direzione monte-mare, che fino a ieri era applicato solo nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni e solo in presenza degli agenti della Municipale.

Da anni, come detto, il traffico davanti al plesso scolastico “Destra Longano” è caotico e molte sono state le lamentele da parte della scuola. A niente sono valsi i cartelli che segnalavano il divieto di accesso nelle fasce orarie di entrata e uscita degli alunni, ma ora finalmente sarà applicato un totale senso unico per la via. I Vigili Urbani nell’ultima settimana hanno predisposto diversi posti di blocco qualche metro prima dell’entrata alla scuola, multando le auto in transito nel senso opposto e garantendo un traffico più agevole, mettendo così in evidenza l’avversione di molti automobilisti al divieto presente già da tempo.