Accusato di 16 reati di truffa e falso per oltre 40 mila euro. Assolto un 41enne di Barcellona

Era stato arrestato in flagranza di reato nel corso di una operazione della Guardia di Finanza per una serie di truffe, falsi e ricettazioni di assegni, un giovane barcellonese A. A. di anni 41 già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

Le indagini dei militari avevano consentito di interrompere il sistema fraudolento che l’imputato aveva da tempo collaudato per raggirare numerosi commercianti in buona fede. Secondo l’accusa, mediante documenti falsi e assegni ricettati e con la complicità di altri soggetti non identificati, l’uomo era risuscito a mettere in piedi un meccanismo per effettuare numerose truffe ricavandone la somma di circa 40 mila euro.

Nel giudizio il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a 5 anni di reclusione e 10 mila euro di multa Il difensore Avv. Gaetano Pino ha sostenuto l’insussistenza dei reati contestati per mancanza di prove. Il Giudice ha assolto l’imputato da sette reati perché il fatto non sussiste, dichiarando contestualmente la prescrizione per tutti gli altri.