Terme Vigliatore: tentata rapina alla Banca UniCredit

Questa mattina all’apertura della Banca UniCredit di Terme Vigliatore, si è verificato un tentativo di rapina. L’operazione non è stata portata a termine in quanto è stato dato immediatamente l’allarme.

Alcuni testimoni avrebbero visto un’auto di grossa cilindrata sfrecciare in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Terme Vigliatore e Barcellona P.G. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica ed individuare la via di fuga dei mancati rapinatori, partendo dalle immagini a circuito chiuso delle attività commerciali della zona.

Articolo in aggiornamento