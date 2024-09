“Notte Antiqua”, il 29 settembre in programma la settima edizione per darà vita al centro di Barcellona

Si terrà domenica 29 settembre la settima edizione della “Notte Antiqua”. Il progetto dell’associazione Genius Loci torna dopo alcuni anni con l’obiettivo di ripopolare per una sera il centro della città del Longano. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Viviana Dottore, nell’ambito di un progetto di educazione civica.

Si tratta di un tour sociale e culturale notturno nel centro storico di Barcellona P.G., è un modo per far “rivivere” il centro della città dopo il periodo estivo.

Si inizierà alle ore 20:30 in una visita guidata in Piazza Ex Stazione con Nino Sottile Zumbo, per parlare del Seme d’Arancia di Emilio Isgrò e soprattutto del degrado del Giardino di Proserpina.

Alle ore 21:00 Andrea Italiano, in Piazza Duomo ricorderà la monumentale “Fontana dei due Fiumi” di Francesco De Francesco ed i busti con annesse biografie di Mandanici, Cattafi, Cassata e Rossitto.

A seguire, Marcello Crinò, in Piazza San Sebastiano ricorderà lo scienziato Nino Pino Balotta e il pittore Nino Leotti, la vecchia Matrice di San Sebastiano, la Chiesa degli Agonizzanti, il vecchio Teatro Mandanici e il Monte di Pietà.

L’attrazione principale si terrà in Piazza Duomo alle ore 21:30 con la performance di teatro di strada “Itria e Longano” scritta e diretta da Bernardo Dell’Aglio, dove buona parte del direttivo della Genius Loci darà voce ai tanti personaggi che hanno dato lustro alla città.

L’evento mira a “far uscire i cittadini per far vivere loro il centro città” e per dare la possibilità alle varie attività commerciali del centro di restare aperti tutta la notte, grazie ad un’ordinanza comunale emessa per l’occasione.