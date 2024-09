Il Barcellona Basket perde con Catanzaro (62-69) nel trofeo Sant’Ambrogio ed oggi affronta il BS Messina nella finale per il 3° posto

Il Barcellona Basket gioca a spazzi nella gara disputata ieri sera al PalaCalafiore contro Catanzaro nella semifinale della 48^ edizione del trofeo Sant’Ambroglio.

Dopo una gara sostanzialmente equilibrato, con i calabresi che hanno mantenuto l’inerzia del match ed i barcellonesi ad inseguire, un break di 6-0 negli ultimi minuti ha deciso la partita e regalato la vittoria alla formazione catanzarese, che oggi affronterà in finale una Viola Reggio Calabria in grande spolvero, che ha doppiato nel punteggio il Basket School Messina, con un netto 101-48. Le due perdenti Barcellona e Messina si confronteranno invece alle 18 per assegnare il terzo posto nel torneo.