Barcellona, giro di vite contro gli “sporcaccioni”: pronte le sanzioni per 20 trasgressori

Gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con gli operai della Dusty, hanno effettuato diversi interventi di controllo sui contenuti delle buste di spazzatura non differenziata abbandonati per le vie della città del Longano.

All’attività hanno presenziato gli assessori alla Polizia Municipale Salvatore Coppolino e all’ambiente Nicola Barbera. L’attività, coordinata dal comandante Rosario Maimone, ha consentito di individuare una ventina di cittadini “sporcaccioni”, a cui saranno inviate le pesanti sanzioni previste dal regolamento comunale. L’identificazione è avvenuta attraverso gli scontrini o altri documenti che hanno consentito di risalire al trasgressore. Le zone interessate sono state quelle di via Umberto I, via Garibaldi e via degli Studi, dove erano state create micro-discariche di rifiuti.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con un’attività di repressione resa necessaria dal mancato senso civico di alcuni cittadini, che non si piegano ad attuare un’attenta differenziazione dei rifiuti per migliorare il servizio e ridurne i costi di gestione. Gettare carta, plastica o umido nella frazione indifferenziata comporta infatti un aggravio nelle spese di conferimento sostenute dal Comune, che ricadono poi sulla tasche dei cittadini, nelle bollette sempre più pesanti recapitate dall’ufficio tributi.