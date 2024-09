Città Aperta propone il trasferimento della biblioteca comunale nel restaurato monastero dei Basiliani

Il gruppo consiliare di “Città Aperta” ha proposto, attraverso una mozione, di trasferire la Biblioteca Comunale presso il complesso monastico dei Basiliani, che a breve verrà restituito alla città.

Nel testo della mozione si fa riferimento al ruolo centrale per la vita culturale cittadina svolto dalla Biblioteca “Nannino Di Giovanni”, la quale attualmente è sita in Via Regina Margherita, in locali purtroppo non più idonei allo scopo.

“Riteniamo – afferma la Consigliera Raffaella Campo – che gli ampi spazi del monastero si prestino perfettamente per ospitare il nostro pregiato patrimonio librario. Allo stesso tempo potrebbe offrire a tutti i cittadini, in particolar modo agli studenti, luoghi idonei alla lettura, allo studio e agli eventi culturali”

La proposta impegna l’amministrazione anche a reperire fonti di finanziamento per rendere la biblioteca efficiente e all’avanguardia, nonché a realizzare attività di promozione della lettura in collaborazione con Enti e Associazioni culturali.

“La nostra proposta è perfettamente in linea con la vocazione del luogo e speriamo possa essere condivisa anche dal pool di esperti nominato dal Sindaco. E’ importante, a nostro giudizio, che il Monastero e tutta l’area circostante torni a vivere, sia frequentato e vissuto tutto l’anno”.