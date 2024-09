Lutto per il calcio, è morto a 59 anni Totò Schillaci: ad aprile era stato ospite a Merì

Il mondo del calcio, nazionale e siciliano, è in lutto per la notizia della morte prematura di Totò Schillaci, eroe di Italia ’90, esploso come giocatore nel Messina e lanciato a livello internazionale della Juventus.

Totò Schillaci era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. Dopo aver vinto tante battaglie sul campo e nella vita, non è riuscito a vincere quella più difficile. Era nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.

Il giocatore del Messina, della Juventus e della Nazionale era legato al comprensorio tirrenico e più volte era stato ospite d’onore nelle serata organizzate degli Juventus club della zona. L’ultima apparizione in ordine di tempo è quella di aprile, durante una giornata dedicata ai bambini delle scuole calcio. organizzata dalla Pro Loco di Merì. Vi riproponiamo il servizio e la sua intervista al direttore Giuseppe Puliafito.

Cordoglio nel calcio siciliano

Il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd esprime grande dolore per la prematura scomparsa dell’ex bomber di Italia 90, il siciliano Totò Schillaci.

Nell’apprendere con profondo dispiacere della perdita di Schillaci, il presidente Sandro Morgana, anche nome del presidente onorario Santino Lo Presti, di tutto il Consiglio regionale e di tutto il movimento calcistico siciliano che rappresenta, esprime i sensi del profondo cordoglio ai familiari del giocatore.

“Di lui ricorderemo sempre – ha sottolineato il massimo dirigente regionale – le sue grandi qualità tecniche di calciatore e la sua grande umiltà di uomo. La sua lealtà e la sua correttezza in campo, ne hanno fatto uno dei calciatori più forti della Sicilia e anche dell’Italia intera: indimenticabili rimangono per tutti noi le notti magiche di Italia ’90 quando fece sognare una intera nazione. È scomparso un amico al quale ero profondamente legato da grande amicizia. Non ci sono parole per esprimere quello che provo per la sua prematura scomparsa e il cui ricordo ci accompagnerà per sempre”.

Totò Schillaci nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Amat (da dove è iniziata la sua scalata al professionismo e dove fu anche convocato nella Rappresentativa regionale siciliana), Messina, Juventus, Inter e, l’esperienza giapponese, nello Jubilo Iwata: realizzando complessivamente 197 reti nei campionati professionistici. Le sei reti a Italia ‘90 lo hanno incoronato capocannoniere di quell’indimenticabile mondiale.