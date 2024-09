Il barcellonese Vincenzo Crinò da 20 settembre sbarca nel game show “100% Italia”

Il cantante emergente barcellonese Vincenzo Crinò rappresenterà la Sicilia, a partire dal 20 settembre nel game show “100% Italia” condotto da Nicola Savino, con il Presidente di Piepoli Livio Gigliuto e altri 99 Italiani su TV8. Il programma si basa su sondaggi che compiliamo personalmente e con le nostre idee.

“Un programma che sa essere anche molto divertente e che tiene compagnia agli italiani durante l’ora di cena, noi 100 italiani sul Panel siamo come una grande famiglia, ci divertiamo e non vediamo l’ora ogni sera di far divertire la gente che ci guarda, non vi resta che sintonizzarvi dal Lunedì al Venerdì su TV8 dalle 20:30 alle 21:30 per non perdere assolutamente tutto ció. Io continuerò contemporaneamente gli studi universitari a Messina, nel dipartimento di Scienze Veterinarie per lo studio di Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle produzioni animali e la strada della musica con l’aiuto dei miei maestri gli AtmosferaBlu: Anna Lanza e Giuseppe Santamaria che ringrazio sempre”.

Vincenzo Crinò sta continuando a scrivere dei nuovi brani musicali e spera potrete ascoltare entro la prossima estate sui circuiti musicali: “Voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, la mia famiglia, gli amici e anche gli istituti scolastici che ho frequentato tra cui il Comprensivo Foscolo e L’Istituto Professionale Agrario Francesco Leonti, e spero di non mollare mai perchè credo che questa è proprio la mia strada, la tv è una cosa fantastica, e dietro c’è molto lavoro da parte degli organizzatori e degli autori che ci sostengono sempre”.